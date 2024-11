Metropolitanmagazine.it - Rivoluzione al GF? Il rumor su Maria De Filippi

Purtroppo nelle ultime due edizioni del Grande Fratello qualcosa è cambiato, gli ascolti sono più bassi e le dinamiche vanno cercate ad hoc (coatruite o vere non si sa). La giornalista Grazia Sambruna sul portale Affari Italiani ha rivelato che dalla prossima edizione potremmo assistere ad unadel GF, rivelando cheDepotrebbe occuparsi dei casting del reality di Canale 5.Dopo l’ultima edizione Vip, i casting hanno peggiorato il reality e lo sostengono molti fan del programma (ma a prescindere dalla fanbase, parlano effettivamente i numeri di share). Un possibile arrivo di, quidi, potrebbe solo migliorare l’attuale situazione precaria. Quest’anno il programma non è riuscito ad attrarre nuovo pubblico nemmeno quando ha avuto l’unica dinamica con il ritorno di Shaila e Lorenzo (come coppia) dalla Spagna.