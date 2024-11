Quotidiano.net - Quanto spendono gli italiani in farmaci: nuovo record nel 2023

Roma, 17 novembre 2024 – L’arrivo sul mercato di nuove classi di, l’imperitura e dannosa convinzione di essere tutti "medici", il fai da te raffazzonato su motori di ricerca per dare un nome ai propri malesseri, sono tutte concause deldi spesa degli, che in tema dihanno sfondato nelil muro dei 36 miliardi di euro, a volte acquistando medicine inutili o dannose. Il peggiore dei mali è comunque rappresentato dal consumo non prescritto di antibiotici, che possono generare la farmaco-resistenza, causa crescente di vittime in tutta Europa. Il Rapporto OsmedIn Italia ogni giorno sono state consumate complessivamente 1.899 dosi di medicinali ogni 1000 abitanti, il 69,7% delle quali erogate a carico del Ssn e il restante 30,3% acquistate direttamente dal cittadino.