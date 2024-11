Ilgiorno.it - Osnago, uomo trovato accasciato a terra fuori dalla chiesa: soccorso con l’eliambulanza

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 17 novembre 2024 – Undi 64 anni è stato, in strada, privo di sensi. A lanciare l’allarme sono stati, intorno alle 11.30, i fedeli all'uscitamessa domenicale nellaparrocchiale di. È statodai sanitari di Areu, che sono riusciti a rianimarlo prima e poi a stabilizzato. Si presume sia stato colto da un improvviso malore mentre camminava lungo la strada principale del centro storico, vicino allaappunto, perché durante i primi soccorsi non sono stati riscontrati segni di caduta né particolari traumi. Vista la gravità della sua situazione sono stati chiamati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo, atti in un parcheggio pubblico a poca distanza, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza.