Oasport.it - NBA, i risultati della notte (17 novembre). Quinto successo di fila per i Lakers, Tatum trascina Boston, torna a vincere Dallas

Leggi su Oasport.it

Sono cinque le partiteNBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles, arrivati alla quinta vittoria consecutiva dopo ilsui New Orleans Pelicans per 104-99. Una vittoria arrivata in rimonta, grazie soprattutto al parziale di 29-15 nel terzo quarto. Anthony Davis mette a referto una doppia doppia da 31 punti e 14 rimbalzi, mentre LeBron James chiude con 21 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Decisivo, però, il career high del sempre più convincente rookie Dalton Knecht, che firma 27 punti con 10/17 dal campo. A New Orleans non sono bastati i 32 punti e 8 assist di Brandon Ingram.Una pazzesca tripla allo scadere del primo tempo supplementare di Jaysonregala la vittoria aiCeltics sui Toronto Raptors. Finisce 126-123 per i campioni NBA in carica, che soffrono decisamente molto più del previsto contro la squadra che ha il peggior recordEastern Conference ed è arrivata al settimo ko di