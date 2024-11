Navigare, dopo il successo di Napoli nuovo appuntamento per la nautica. Dal 7 dicembre via al Salone di Roma

Leggi su Ildenaro.it

Se scende il sipario sulla trentottesima edizione del, ilnautico internazionale che per nove giorni ha animato la banchina del porto turistico di Mergellina, con un bilancio sicuramente soddisfacente, fervono, intanto, i preparativi per l’ultimo incontro espositivo del 2024. Teatro dell’la Capitale dal 7 al 15.“Ilha dimostrato di essere undi grande riferimento per gli amanti dellae la testimonianza giunge non solo dagli oltre 50 mila visitatori registrati, ma da un più che positivo bilancio di vendite e prenotazioni di imbarcazione – dichiara Gennaro Amato, presidente di Afina società organizzatrice dell’evento -. Tra gli espositori di gommoni e di yacht, passando per produttori di motoscafi e gozzi, tutti hanno avuto opportunità di implementare il proprio carnet di produzione per il 2025, ora, grazie all’espositivo di, in programma alla Nuova Fiera didal 7 al 15, ci sarà la possibilità di migliorare questo trend positivo di vendite”.