Napoli allarme Lukaku Tedesco | Ha un’infiammazione al ginocchio

Le condizioni di Romeludovranno essere monitorate in vista della partita trae Roma, in programma domenica 24 novembre alle 18. L’attaccante salterà il prossimo impegno del Belgio contro Israele, ultima partita della fase a gruppi di Nations League, e alla base c’è una problematica fisica. Lo ha rivelato il commissario tecnico Domenico: “Romelu ha voluto a tutti i costi giocare contro l’Italia, perché per noi si trattava di una finale, ma ora haal, cronica, e ha dovuto fare un’infiltrazione. Non è a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi”. Tra gli indisponibili anche Onana, De Cuyper e Theate.: “Haal” SportFace.