Napoli, 7 gare fino a Capodanno: dalla Roma al Venezia senza soste

Gli azzurri tornano in campo dopo la sosta: un mese di fuoco attende la squadra di ConteIlprepara la volata di fine anno. Dopo la sosta per le nazionali, gli azzurri affronteranno un calendario intensissimo: settein trenta giorni tra Serie A e Coppa Italia.Si parte con il big match contro laal Maradona, dove Ranieri torna per la terza volta sulla panchina giallorossa. Una sfida dal sapore particolare per Antonio Conte, che ritrova il suo maestro dopo il pari con l’Inter.Il calendario non darà tregua alla squadra: dopo i giallorossi, gli azzurri affronteranno il Torino, la Lazio in Coppa Italia e il. Un tour de force che testerà la profondità della rosa partenopea.A Castel Volturno si riparte martedì. I primi a rientrare saranno gli italiani, poi toccherà agli altri nazionali raggiungere il gruppo.