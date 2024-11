Oasport.it - Monaco si sbilancia: “Sinner è da Grande Slam. L’Italia può ribaltare il pronostico con la Polonia”

Nella più recente puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale YouTube di OA Sport, Guidoha moltissimi temi sui quali puntualizzare:-Ruud, connessi, annessi, la finale, il futuro delle ATP Finals e anche la Billie Jean King Cup.L’analisi su-Ruud è particolarmente lunga: “Ruud faccio fatica a immaginarlo tra i primi 4 indoor, bravo ad arrivarci, ma la sua storia dice altro. Non ha bucato la partita, ha giocato sui livelli degli altri giorni. Le motivazioni, la freschezza, la settimana in più hanno aperto un gap per cui, se domani giocano al Roland Garros, non è lo stesso, però fa riflettere. Per quello che ho visto, la copertura del campo, le leve pazzesche, la testa, io qui lo dico: questo qui fa il