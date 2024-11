Inter-news.it - Lione talenti in fuga: Cherki, Mkautadze e non solo! Occasioni di mercato per l’Inter

Con la retrocessione e la crisi finanziaria che ha travolto l’Olympiquepotrebbe sfruttare le prossime finestre diper aggiudicarsi alcunidel club francese. Tra i nomi in prima fila sicuramente Rayane Georges Mikautadze, ma anche tanti altri. CESSIONI CLAMOROSE – Il, costretto a risanare debiti che sfiorano i 500 milioni di euro, è chiamato a cedere diversi giocatori per ridurre le perdite, e ciò ha reso molti nomi della sua rosa appetibili per i top club europei. Tra i profili che attirano maggiormente l’attenzione delci sono Georgiy Mikautadze e Rayan. Mikautadze, attaccante classe 2001, è un giocatore rapido e tecnico che ha già dimostrato il suo valore in Ligue 1, segnalandosi tra i prospetti emergenti del campionato. Rayan, invece, è un trequartista classe 2003, considerato uno dei giovani più promettenti del calcio francese.