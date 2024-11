Oasport.it - Lindsey Vonn non può tornare in gara: la questione punti FIS e il regolamento che discrimina le donne

ha annunciato il proprio ritorno alle gare, comunicando la volontà di rimettersi nuovamente in gioco ai massimi livelli dopo aver spento le sempre significative 40 candeline un mese fa. La fuoriclasse statunitense, capace di vincere in carriera tre medaglie alle Olimpiadi (su tutte l’oro in discesa libera a Vancouver 2010), otto allori ai Mondiali (memorabile la doppietta discesa-superG in Val d’Isere nel 2009) e quattro Coppe del Mondo generali (accompagnate da 82 sigilli nel massimo circuito internazionale itinerante), non potrà però gareggiare subito in Coppa del Mondo.La sciatrice del Minnesota risulta “attiva” sul sito della FIS con la seguente situazione dopo cinque anni di inattività (si ritirò in seguito al bronzo iridato conquistato ad Are nel 2019): 350ma al mondo in discesa libera con 104,81FIS; 489ma in superG con 92,02; 3.