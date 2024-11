Napolipiu.com - Kvaratskhelia-Napoli, rinnovo bloccato: PSG e Barcellona pronte al colpo

Leggi su Napolipiu.com

Le richieste del georgiano spaventano De Laurentiis: la trattativa è in una fase critica Ildicon ilsi complica sempre di più. La trattativa per il prolungamento del contratto del talento georgiano è in una fase di profondo stallo, con il rischio concreto di una clamorosa rottura.La distanza economicaL’offerta delper Kvara è chiara: De Laurentiis non intende superare i 5 milioni di euro più bonus a stagione. Una proposta che l’agente Mamuka Jugeli ritiene inadeguata, considerando che la richiesta per il numero 77 azzurro è di 8 milioni netti all’anno.Le big europee alla finestraIl Mattino rivela un retroscena preoccupante per i tifosi partenopei: il Paris Saint-Germain e ilstanno monitorando attentamente la situazione del gioiello georgiano.