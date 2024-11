Ilrestodelcarlino.it - Imola, droga nelle immagini del telefono: la polizia scopre sei chili di cannabis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 novembre 2024 – La traccia che portava al ‘bersaglio grosso’ erafoto scattate con uno smartphone. E ha condotto laa ritrovaredi marijuana, hashish, tutto sequestrato assieme a piccole quantità di cocaina e materiale per il confezionamento. Arrestati per spaccio un ragazzo di 27 anni, denunciato uno di 24 anni e uno di 22 domiciliato a Castel Guelfo, che in quelle foto era ritratto. Gli investigatori dellasi sono messi sulle tracce di quello che sospettavano fosse un fiorente traffico di marijuana e hashish sulla piazza imolese, che ruotava intorno a un giovane. Laha disposto una serie di controlli e seguito le attività del giovane, fino a quando non lo ha fermato venerdì scorso mentre era in auto. Il giovane, un 27enne nato in Brasile ma residente a, era in compagnia di altri due giovani più o meno coetanei: una ragazza e un imolese di 24 anni.