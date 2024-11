Ilrestodelcarlino.it - Il Romagna Rfc vuole rifarsi subito. C’è da battere la Primavera Rugby

Oggi, alle 14.30, ilRfc torna in campo per la prova con la, impegno a cavallo tra le due domeniche di sosta del campionato in programma a novembre. Dopo la serie di 4 partite con cui si è aperta la stagione, il turno di riposo della scorsa settimana è servito per ricaricare le batterie dopo la prestazione opaca di Civitavecchia, in cui la squadra per la prima volta in questa stagione è rimasta a secco di punti. È stato un avvio di stagione in chiaroscuro per i galletti, che pur mostrandosi all’altezza della nuova categoria, non hanno sfruttato al meglio le occasioni a disposizione e hanno lasciato per strada troppi punti, dovendo prendere confidenza con un livello superiore rispetto a quello della passata stagione. C’è voglia quindi di ripartire con il piede giusto e di tornare a raccogliere risultati positivi, dopo la doppia sconfitta con Livorno e appunto Civitavecchia: si riparte dalla formazione romana della, a sua volta reduce da un avvio di campionato altalenante, con due vittorie – entrambe sul campo di casa – e due sconfitte al proprio attivo, che la collocano a centro classifica con 10 punti, 3 in più del, che quindi dovrà cercare di sfruttare al meglio questo appuntamento casalingo per guadagnare terreno in graduatoria.