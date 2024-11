Anteprima24.it - Giornata mondiale della povertà, Rotary e Caritas insieme accanto agli ultimi

Tempo di lettura: 2 minutiOggi la. A Benevento come altrove,hanno condiviso con le persone in difficoltà e sono molte in questi tempi di disagio, il momento del pranzo. Appuntamento a San Pasquale, sededi Benevento, per una esperienza di dono vissuta con entusiasmo dai soci del Rotaract e dai giovani dell’Interact – Liceo Rummo ed accolta con dolcezza dospitimensa.“Unadi servizio perché il contributo non sia solo una dazione ma sia sacrificio gioioso”, ha detto Erminia Mazzoni, presidente delClub di Benevento. “Il Santo Padre invita, con l’esempio, a farsi ultimo perche il donare non sia assolvere a una funzione sociale, a cui si destina una certa somma e cui si adempie di mala voglia con la minor fatica possibile, ma sia appunto condividere.