Georgia certificata la vittoria dei filo-russi La protesta dell’opposizione | vernice nera sul presidente della Commissione elettorale – Il video

Laha spento ogni speranza dei cittadini e degli osservatori europei che parlavano di apparenti brogli nelle urne di tutto il Paese: il partito-russo Sognono ha vinto le elezioni parlamentari che si tenute il 26 ottobre. Dopo le autorità del governo, la certificazione è arrivata ieri 16 novembre dall’organismo che riuniva tutte le formazioni che si sono presentate alle ultime consultazioni. Sognono ha ottenuto il 53,93% dei voti contro il 37,79% dell’alleanza dei partiti di opposizione. La proclamazione è arrivata non senza attriti: l’esponenteDavid Kirtadze si è avvicinato ale gli ha lanciato in faccia.Le elezioni “rubate” In migliaia erano scesi in piazza per contestare l’esito delle elezioni che hanno visto prevalere il partito di governo accusato dai suoi detrattori di una deriva autoritaria pro-Mosca.