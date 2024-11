Tvplay.it - Colpaccio Milan, Ibra ha deciso: assalto al baby gioiello della serie A Belahyane

Ilha messo nel mirino il classe 2004 dell’Hellas Verona. Sullo sfondo anche un’altra alternativa.Il mercato non dorme mai. Mentre siamo entrati nel vivo del campionato, con una classifica cortissima e molto combattuta, le varie dirigenze guardano al calciomercato di gennaio con grande interesse. Non fa eccezioni ilche necessità di alcuni interventi in mezzo al campo per risolvere alcune situazioni.La stagione rossonera fin qui è stata di alti e bassi. Grandi vittoria, come nel derby contro l’Inter e in Champions League contro il Real Madrid, si sono alternate a clamorosi passaggi a vuoto, come l’ultimo pari contro il Cagliari, e sconfitte negli scontri diretti, vedasi ko contro Napoli e Fiorentina. La classifica, considerando anche una partita da recuperare, lascia ampi spazi di rimonta, ma è necessario intervenire per non far si che i limitirosa di questo inizio campionato permangano anche nella stagione successiva.