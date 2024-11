Inter-news.it - Carlos Augusto, rientro vicino! Inzaghi spera di non avere altri intoppi – Sky

Dopo la sosta per le Nazionali, l’Inter si prepara alla ripresa del campionato con un recupero importante come quello di, ormai aldopo un mese di stop, così come sottolineato su Sky Sport. RECUPERO –, fermato lo scorso 23 ottobre durante la gara di Champions League contro lo Young Boys a Berna, aveva riportato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Questo problema lo ha costretto a saltare ben cinque partite, tra campionato e coppe, incluse le sfide di alto profilo contro Juventus, Arsenal e Napoli. Durante la sosta per le nazionali,ha completato il percorso di recupero e, salvo sorprese, tornerà ad allenarsi in gruppo già alla ripresa degli allenamenti. Simonedi poterloa disposizione per la trasferta di Verona, dove i nerazzurri affronteranno l’Hellas nella tredicesima giornata di Serie A.