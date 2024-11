Calciomercato | Tah non rinnova anche l’Inter tra le pretendenti

Leggi su Ilnerazzurro.it

La cultura dell’acquisto a parametro zero ha da tempo preso corpo dalle parti di Viale della Liberazione, sede del quartier generale delCampione d’Italia, fino ad arrivare a costruire una squadra competitiva in grado di trionfare in Serie A e aggiungere sulla maglia la tanto desiderata seconda stella.Il management di mercato nerazzurro, formato in primis dal presidente Beppe Marotta e dal DS Piero Ausilio, ha intrapreso questa via non solo per una questione economica maper dare valore a quei giocatori lasciati andare troppo presto o per i quali si è deciso di non spingersi oltre una certa cifra da approntare su un contratto. Ed ecco che una buona occasione è sempre dietro l’angolo.Obiettivo proibitivoSimone Inzaghi ha saputo trarre il massimo da giocatori arrivati a costo zero, come Marcus Thuram, autore di un ottimo inizio di stagione con 7 reti in Serie A e una in Champions League, Mehdi Taremi, che ancora deve trovare la giusta collocazione nella rosa nerazzurra o elementi ancor più di spicco come Hakan Calhanoglu e Henrik Mkhitaryan, che, insieme a Piotr Zielinski, stanno facendo la differenza nel centrocampo nerazzurro, considerato dagli esperti uno dei migliori in tutta Europa.