Iltempo.it - Brembo pensa già al 2025

Leggi su Iltempo.it

Dopo il titolo vinto da Martin il Motomondiale guarda già al, tra il domino dei piloti ormai definito e in attesa delle nuove moto. Se per vedere i bolidi della prossima stagione bisognerà attendere poco più di un paio di mesi, le attività di sviluppo sono già a pieno regime e il Salone di EICMA 2024 ha già svelato una componente fondamentale: i freni. A Milano infatti, è stata presentata la nuova pinza racing di, Braking Inspiration Partner” della MotoGP e fornitore di tutti i 22 i piloti della massima serie. Potrà essere utilizzata dai piloti della MotoGP a partire dalla stagionee sarà testatata per la volta da alcuni team già nei test in programma a Barcellona la prossima settimana.compie un salto in avanti nella tecnologia frenante. A cinque anni dal lancio della pinza GP4, che resta comunque a disposizione dei team, in base alle singole esigenze dei piloti, il nuovo design e i materiali di altissima qualità fissano l'obiettivo su prestazioni senza precedenti, per offrire ai piloti sicurezza e controllo in ogni situazione.