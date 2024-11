Oasport.it - Billie Jean King Cup 2024: orari semifinali, programma, tv, streaming

LaCup entra nella sua fase conclusiva: al termine dei primi due turni a eliminazione diretta si è infatti delineato il tabellone delleper quanto riguarda la massima competizione per Nazionali di tennis femminile, in corso di svolgimento sul cemento indoor di Malaga (Spagna). I due testa a testa si disputeranno tra lunedì 18 e martedì 19 novembre, preludio all’atto conclusivo inmercoledì 20 novembre (in un’insolita giornata infrasettimanale, tra l’altro in contemporanea con la Coppa Davis).L’Italia affronterà la Polonia nella prima semifinale, inlunedì 18 novembre a partire dalle ore 17.00. Le azzurre, reduci dal successo ottenuto contro il Giappone, se la dovranno vedere con le temibili biancorosse, che hanno regolato Spagna e Cechia negli ultimi giorni.