Battaglia della Malga Lunga. Il sentiero del “Tormenta”

Una cerimonia per ricordare gli 80 anni, sui monti a cavallo tra Sovere e Gandino, luogo simboloResistenza al nazi-fascismo nella Bergamasca, dove il 17 novembre del 1944 otto partigiani53ª Brigata Garibaldi per ore opposero una strenua resistenza alle forze fascisteLegione Tagliamento: alla fine furono catturati e uccisi. Per commemorare il sacrificio di Giorgio Paglia, Guido Galimberti ("Barbieri"), Andrea Caslini ("Rocco"), Mario Zeduri (""), i russi Semion Kopcenko ("Simone"), Alexander Noghin ("Molotov"), Ilarion Efanov ("Starich") e Donez, il comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi), con il patrocinio del Comune di Sovere e di Gandino, ha organizzato due giornate commemorative. Ieri alle 10 nella sala consiliare del Comune di Sovere si è tenuta la presentazione del progetto di riallestimento del Museo-Rifugio, luogo intitolato alla 53ª Brigata Garibaldi.