Autonomia lo sfottò di De Luca alla Lega | Sta esultando per un paziente morto in un intervento chirurgico perfettamente riuscito

“La pronuncia della Consulta sulla riforma dell’differenziata? I miei colleghi del Nord si stanno rallegrando, perché dicono che hanno avuto un successo. È come quando si fa l’e l’ma il. Così la legge Calderoli: è stata pienamente acquisita dal punto di vista della costituzionalità ma i suoi contenuti sono stati dichiarati incostituzionali”. È la bordata sarcastica rifilata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ai vertici dellache negli ultimi giorni all’unisono stanno ripetendo che la legge Calderoli non è stata dichiarata incostituzionale dConsulta e che i sette rilievi sono superabili.Il governatore, rispondendo ai giornalisti a margine dell’inaugurazione di 4 nuove sale operatorie dell’Ospedale di Eboli, è convinto che potrebbe saltare il referendum “perché la legge non ci sarà più e dovrà essere modificata“.