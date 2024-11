.com - Automobilismo / Doppietta per Battistolli-Scattolin a Cingoli: Rally delle Marche e Scudetto Rally Terra

Leggi su .com

Il vicentino, in coppia con un co-pilota dal cognome simile a uno diffuso sul “Balcone” su Skoda Fabia, approfitta dell’uscita di strada dell’ex leader del campionato Ciuffi per aggiudicarsi gara e campionato. Secondi Lavio-Temonen, terzi Scandola-Cargnelutti, 17 novembre 2024 – Il 17°, organizzato da PRS Group, ha puntato i riflettori sulla consegna del titolo 2024 del Campionato Italiano, di cui era l’ultimo atto, l’unico a coefficiente 1,5. Ha fatto vivere il momento più emozionante della stagione sui territori di, Gagliole e San Severino, per le sfide finali di un’annata avvincente, consegnando la vittoria di gara e campionato al vicentino Alberto, in coppia con Simone, su una Skoda Fabia RS2.