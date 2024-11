Ilnapolista.it - Attorno a Douglas Luiz un alone di mistero, a gennaio può tornare in prestito all’Aston Villa (Sportmediaset)

Thiago Motta non lo sceglie (mai),aveva fatto caterve di gol da centrocampista di inserimento. È il curioso caso di, sui vostri teleschermi dall’estate scorsa. Non si può di certo negare sia un buon giocatore, ma da qui a pagarlo quasi quanto Teun Koopmeiners – che pure non sta facendo faville a Torino – ce ne passava eccome. Non l’ha pensata così Cristiano Giuntoli, assunto da Elkann per le sue grandi doti nel ricercare giovani promettenti (Kvaratskhelia-Kim sono due casi, anche se molti dicono non sia stato lui a scovarli ma i suoi assistenti ndr) e far quadrare i conti. Ad oggi nessuna delle due cose sembra aver realmente attecchito: la Juventus si ritrova con in ballo un mercato che non ha apportato chissà che miglioramenti in termini di punti. È pur vero che è all’inizio del suo percorso.