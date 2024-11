Dilei.it - Ascolti tv del 16 novembre, ultima sfida: Tu Sì Que Vales contro Ballando con le stelle

Leggi su Dilei.it

in tv tra Tu Sì Quecon le. I due programmi di punta di Canale5 si scontrano in una competizione all’ultimo punto di share, che Maria De Filippi ha favorito introducendo una giuria speciale in cui compare anche Ilary Blasi. La conduttrice romana ha infatti partecipato alle ultime due puntate del talent show, senza risparmiare giudizi piccati sulle esibizioni di Rudy Zerbi, mentre dall’altra parte le sfide di ballo si stanno facendo sempre più avvincenti e di una qualità altissima. In queste settimane, si è sempre verificato un interessante testa a testa: ma chi ha vinto l’gara del 16?Intanto, su Rai2 sono andati in onda i nuovi episodi di 9-1-1 mentre su Rai3 è stata trasmessa una nuova puntata di Sapiens – Un solo pianeta, con la conduzione di Marco Tozzi.