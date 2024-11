Biccy.it - Anna Ferzetti, la giornalista Daniela è realmente esistita ad Avetrana? Le sue parole

Leggi su Biccy.it

è una delle protagoniste della serie di Disney+ dedicata a Sarah Scazzi. Al contrario degli altri attori che interpretano personaggiesistiti, quello diè un ruolo inventato. La, infatti, non èed è stata creata ad hoc dal regista.La trasformazione fisica del cast di Qui Non è Hollywood https://t.co/VtKMh1uZpq— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 4, 2024“Io in questo caso rappresento la parte mediatica quindi in qualche modo sono stata facilitata perché non avevo come riferimento una persona ben precisa ma un meccanismo, un sistema che all’epoca è stato molto morboso, molto violento, almeno per quello che mi ricordo” – ha dichiaratoa Today – “La cosa per me interessante è stato lavorare sulladonna, su quello che può accadere a una persona che si ritrova lì e si accorge che forse è andata oltre, ha passato forse un po’ il limite.