Game-experience.it - Xbox Game Pass ed i giochi con DLC ed espansioni, ne parla Phil Spencer

, Presidente di Microsoft Gaming, ha affermato che all’interno della società non spingono i team di sviluppo first-party a creare DLC oper iche sono presenti all’interno di, cercando in questo modo di monetizzare.Il dirigente della divisione Gaming di Microsoft ha condiviso queste dichiarazioni nel corso di una nuova intervista con Stephen Totilo suFile, precisando che i team di sviluppo sono liberi di realizzare i contenuti che ritengono utili, senza dover di conseguenza creare un qualcosa obbligatoriamente soltanto per una mera questione economica.Leggiamo le dichiarazioni condivise da:“Agli autori viene garantita la possibilità di decidere cosa vogliono fare con le loro storie, e credo sia un ottimo modo da parte nostra per riportare a bordo giocatori che magari nel frattempo hanno abbandonato la nave inato.