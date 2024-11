Amica.it - “Vita da Carlo”(Verdone): Sanremo, le new entry e tutto sulla terza stagione, al via su Paramount+

Leggi su Amica.it

Molto più di una semplice serie: Vita da Carlo, è uno spaccato della vita di Carlo Verdone. Ed è un viaggio tra finzione e realtà in cui l’attore e regista romano interpreta sé stesso. Tra comicità e riflessione con i suoi tratti distintivi come le nevrosi, l’ironia. E quella naturale propensione ad assecondare chiunque incontri per strada. Presentata alla Festa del Cinema di Roma nelle scorse settimane, Vita da Carlo giunge oggi alla sua. Dove vedere “Vita da Carlo 3”Prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis Vita da Carlo è stata creata dallo stesso Verdone, che anche stavolta, come già accaduto con la seconda, la dirige in alternanza con Valerio Vestoso. Ladi Vita da Carlo è composta da dieci episodi: i primi cinque sono disponibili da oggi, sabato 16 novembre, in streamingpiattaforma