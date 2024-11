Ilrestodelcarlino.it - Viaggio alle Paralimpiadi: "A Parigi ho imparato cosa è l’inclusione"

Da piccola era solita ripetere ai familiari: "Un giorno andròOlimpiadi", pur non sapendo bene per quale disciplina o in quale ruolo avrebbe partecipato. Ora Alessia Del Bianco, 53enne originaria di Cattolica e storica dipendente del Comune di Riccione, può dire che quel sogno lo ha realizzato: tra agosto e settembre, infatti, ha partecipato come volontariadi, per il servizio stampa internazionale. Un incarico perfettamente in linea con la sua professione, dal momento che, in Comune, Del Bianco segue proprio l’ufficio stampa della sindaca Angelini. "Ho svolto il mio servizio nella maestosa Bercy Arena, per il basket in carrozzina – racconta Del Bianco –. Da 14 anni sono presidente della associazione sportiva Misano Pirates (società di basket di Misano, ndr), ma la mia passione per lo sport viene da lontano.