Ucraina Polonia | colloqui chiave a Varsavia prossima settimana

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 nov. (askanews) – “Ipiù importanti sulla guerra insi terranno a. Laospiterò un incontro nel formato Weimar Triangle Plus”. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski ha annunciato un incontro dei leader a. Secondo lui questi saranno i negoziati “più importanti” sulla guerra in, che continua insesorabile. Sikorski ritiene che “tutto sta accelerando” e per questo convocherà laun incontro nel formato “Triangolo di Weimar Plus”. Oltre ai vertici dei ministeri degli Esteri di Francia e Germania, rappresentanti di “altri importanti paesi europei”, il capo del Ministero degli Esteri dell’Andrii Sybigu e il nuovo alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Callas.