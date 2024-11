Metropolitanmagazine.it - Ucraina, ”con l’elezione di Trump la guerra finirà prima”: le parole di Zelensky, poi il ringraziamento alla Presidente Meloni e ai leader del G7

Leggi su Metropolitanmagazine.it

suldi Donaldin un’intervista a Suspilne: condel nuovoUSA lafra Russia e, anche se non esiste una data precisa., conlaPhoto Credits Il PostIntervistato dRadioSuspilne ilucraino Volodymyrha parlato deldel nuovodegli Stati Uniti D’America, Donald, affermando che grazie a lui il conflitto fra Russia e. Come riporta l’Agenzia ANSA:“Sotto l’amministrazione deleletto degli Stati Uniti Donald, ladella Russia contro l’, anche se non esiste una data esatta.”ha anche parlato di una possibile fine del conflitto entro il 2025 attraverso mezzi diplomatici.