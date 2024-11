Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 17:30

Luceverdeben trovati all’ascolto Buonasera rallentamenti e code sono segnalate al momento sulla carreggiata esterna del raccordo anulare perintenso tra le uscite la cantina e Prenestina ma troviamo code anche in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi all’altezza della Nomentana sulla tangenziale est e si sta in fila per lavori tra Tor di Quinto e viale della Moschea direzione San Giovanni è all’altezza della via Salaria verso lo stadio Olimpico in centro prosegue la manifestazione con corteo partito da Piazza Vittorio Emanuele corteo che terminerà in via Prenestina intorno alle 19 all’Eur Vi ricordo hai chiuso viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur per consentire lo svolgimento della festa del cioccolato deviate per l’occasione diverse linee di bus della zona dei tagli di queste ed altre notizie sul sito