Sulla libertà della Rete si gioca la credibilità delle democrazie

C’è un’immagine che il rapporto Freedom on the Net 2024 disegna con chirurgica precisione: unasempre meno libera, dove la promessa dell’accesso universale edemocrazia digitale si sgretola sotto il pesocensura,manipolazione politica esorveglianza di Stato. Internet è diventato il riflessofratture del mondo: chiuso, oppresso e stratificato. Il dato più inquietante? Per il 14esimo anno consecutivo, laonline registra un declino globale. Questo significa che, per milioni di persone, il web non è più uno spazio neutrale, ma un campo di battaglia dove siil controlloinformazioni,narrazione e, in ultima istanza,verità.Un internet caffè a San Francisco (Getty Images).La censura e il controllo non riguardano solo i regimi autocratici ma anche leavanzateLa Cina, con il suo modello iper-repressivo, e il Myanmar, schiacciato sotto il regime militare, sono i due peggiori esempi di come il digitale possa diventare un’arma contro la popolazione.