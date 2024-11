Sport.quotidiano.net - Sinner l'alieno batte Ruud ed è in finale Atp Finals

Torino, 16 novembre 2024 –, frequentatore quasi sottotraccia di finali Slam, poco appariscente, ma con tanta sostanza dietro. E, il ragazzo diventato il Dio del tennis dei tempi moderni lo sa: si esibisce nella migliore partita mai giocata a Torino e si guadagna lacon un sonoro 6-1, Casper non è certo un avversario qualunque, anzi, ha già assaporato l’effetto che fa trovarsi a un passo dal titolo delle Atp. Nel 2022 si è arreso solo a Djokovic, lo stesso che lo ha sconfitto poi un anno dopo all’ultimo atto del Roland Garros. La partenza è bruciante, perché il 23enne di Sesto Pusteria fa di tutto per lanciarsi subito in una gara di testa contro il ragazzo norvegese (il primo del suo paese a centrare le Atp) che deve il nome Casper al fantasmino del film anni ‘90.