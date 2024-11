Metropolitanmagazine.it - Shalana Santana, chi è la moglie di Massimiliano Gallo: “Siamo una famiglia allargata”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, l’attuale e secondadi, è una modella e un’attrice brasiliana nota per aver partecipato ad alcune serie tv, tra le altre Don Matteo. Dal 2006 vive in Italia ed è sposata con l’attore. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha uniti ormai diversi anni fa. Ma cosa sappiamo della bellissima modella brasiliana? Andiamo a vedere alcuni dettagli sulla sua vita privata e sulla sua carriera.è nata in Brasile il 23 aprile del 1983 ed è un’attrice. Ha iniziato la carriera come modella, poi nel 2006 si è trasferita a Milano e dal 2011 a Napoli, con l’ex compagno e padre di suo figlio, il dentista Alessandro Lukacs. Sempre in quell’anno, ha cominciato gli studi alla Scuola di Cinema e dal 2014 ha iniziato la carriera nel mondo del cinema: nel 2018 è stata protagonista nel 18esimo episodio Don Matteo e ha impersonato la professoressa Amina Venturi nel film Arrivano i prof.