Ilfattoquotidiano.it - Roma, scontro tra due auto sulla Tiburtina: morta una studentessa di vent’anni

Unadiin un incidente stradale nella notte di sabato avia. Secondo quanto rende noto la Polizia locale, la ragazza era insieme ad altri universitari fuori sede a bordo di un’che ha tamponato un’altra macchina viaggiando a forte velocità. Il veicolo è finito contro il guardrail, due passeggeri sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo: la vittima ha perso immediatamente la vita, mentre un altro ragazzo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Al volante si trovava una 24enne, sottoposta ai test di protocollo per verificare l’assunzione di alcol e droga.“Esprimiamo cordoglio per l’ennesima giovane vita stroncata sulle stradene”, afferma il segretario capitolino del sindacato della polizia locale Sulpl, “e apprezziamo gli sforzi profusi dal Comando generale del corpo per far si che i poliziotti locali lavorino in sicurezza, in attesa di protocolli operativi.