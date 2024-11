Ilfattoquotidiano.it - Rogo del cinema Eros, dopo quarant’anni la Procura di Milano riapre le indagini: si cerca un “terzo uomo” che aiutò i killer di Ludwig

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dai fatti, ladiha riaperto lesull’incendio del, la sala a luci rosse nella zona nord diin cui il 14 maggio 1983 morirono arse vive sei persone. Per queldoloso sono stati condannati in via definitiva a 27 anni di carcere i soci del duo neonazista veronese: Marco Furlan, uscito nel 2008 con l’affidamento in prova ai servizi sociali, e Wolfgang Abel, morto a fine ottobreessere tornato in libertà nel 2016. L’obiettivo dei pm Leonardo Lesti e Francesca Crupi è capire se i duesiano stati supportati da una rete di estremisti neonazisti o sette esoteriche.Un’incognita da chiarire, in particolare, è quella del ““: il gestore del, infatti, aveva riferito che Abel e Furlan erano arrivati insieme a unragazzo, descritto come “basso e tarchiato“.