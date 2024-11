Oasport.it - Ordine d’arrivo slalom femminile Levi 2024: Shiffrin domina, Peterlini a quasi 3 secondi

Lospecialedi, in Finlandia, seconda gara della Coppa del Mondo-2025 di sci alpino, viene vinta dalla statunitense Mikaela, che amministra nella seconda manche dopo aver chiuso al comando la prima e coglie il successo.Piazza d’onore per l’austriaca Katharina Liensberger, staccata di 0?79, che precede la teutonica Lena Duerr, terza a 0?83. Resta ai piedi del podio la svedese Anna Swenn Laon, quarta a 1?28, mentre completa la top five l’elvetica Camille Rast, quinta a 1?31.L’unica azzurra ad essersi qualificata per la seconda manche è Martina, 17ma a 2?78, con l’italiana che perde una posizione rispetto alla prima manche. Fuori dalle 30 al termine della prima manche, invece, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Lara Della Mea, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi e Giorgia Collomb.