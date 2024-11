Ilfattoquotidiano.it - Nuovo caso Clostebol: il Tas sospende il pallanuotista dell’Ortigia Andria Bitadze

Unsi abbatte sullo sport italiano:, giocatore georgiano di pallanuotoSiracusa, è risultato positivo alla stessa sostanza dopante di Jannik Sinner.è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping dopo un controllo disposto da NADO Italia.Centroboa di 26 anni, ex Panionios,milita nella squadra siracusana dal 2023. Il georgiano si aggiunge dunque a una lunga lista di atleti che sono entrati a contatto con il. Ilche ha fatto più scalpore è quello del tennista numero uno del tennis, impegnato in questi giorni alle Atp Finals 2024 di Torino. L’altoatesino aveva assunto involontariamente meno di un miliardesimo di grammo della sostanza proibita nel mese di aprile durante l’Indian Wells Open.