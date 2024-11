Ilgiornale.it - Nina Zilli: "Spero nel ripescaggio, io e Pasquale La Rocca ci prepareremo a dovere”

Tra le coppie che desidererebbero potere rientrare ad esibirsi sulla pista del sabato sera di Raiuno ci sono indubbiamentecol suo maestroLa. Oltre che essere un’affermata e talentuosa artista,sta dimostrando di avere una volontà ferrea; si sta attenendo e sottoponendoscrupolosamente alle terapie prescritte dai medici per potere poi affrontare le prove dei balli “arretrati”, ossia di quelli in cui si sono le coppie rimaste in gara si sono già esibite nelle varie puntate e a cui la cantante di origini emiliane non ha potuto prendere parte