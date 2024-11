Bergamonews.it - Natale a Bergamo: la città si prepara alle feste con il Villaggio in Piazzale Alpini e la Festa del Cioccolato

Leggi su Bergamonews.it

sie a poco più di un mese dal, lascalda i motori dando il via a due appuntamenti strorici che appartengono al capoluogo. Oggi, sabato 16 novembre, è stata infatti la volta dell’inaugurazione deldi, indegli, e delladel, iniziativa, quest’ultima, che trovato di nuovo casa, dopo l’edizione 2023, in Piazza della Cittadella. Si tratta delle prime due iniziative che, come ogni anno, richiameranno moltissimi bergamaschi e che li accompegnaranno finonatalizie. Ildi, cominciato ggi, durerà fino fino al 29 dicembre: le 25 casette in legno aperte tutti i giorni d1019.30, il sabato d1022. All’inaugurazione presenti Fabrizio Archetti, presidente dell’associazione Notèr de Bèrghem, Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, e Sergio Gandi, vice sindaco e assessore al Commercio.