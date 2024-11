Liberoquotidiano.it - Musk "si sta facendo il suo super governo". Bomba-Caracciolo sull'"alieno" Elon: "Qualcosa andrà storto"

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La Storia non finisce qui", assicura Pier Luigi Bersani lanciando una sfida a Mi, Salvini, Orban, Donald Trump e compagnia "sovranista". A Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber passa quindi la parola a Lucio, direttore di Limes e tra i più stimati esperti di geopolitica italiani. "Destra contro sinistra, popolo contro élite: c'è un inganno in questa rappresentazione? Edcome capo del Dipartimento per l'efficienza governativa?", domanda la conduttrice al suo ospite. "Questo gioco della destra e del popolo è dovuto alla incapacità della sinistra di rappresentare il popolo - mette subito in chiaro-. Cosa si intende per élite? In America, quelli che hanno i soldi per essere eletti. Senza, la partita di Trump sarebbe stata diversa. C'è una sorta di plutocrazia che sta minando dall'interno la democrazia americana".