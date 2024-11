Lapresse.it - Milano, riaperte le indagini su ‘Ludwig’ per la strage del Cinema Eros

Leggi su Lapresse.it

A 41 anni di distanza la Procura diha riaperto lesull’incendio del, ladi matrice neonazista del gruppo Ludwig del 14 maggio 1983 quando la salatografica a luci rosse ‘Sexy Center’ di viale Monza 101 venne data alle fiamme con 25 litri di benzina, provocando la morte di 5 frequentatori dela luci rosse e di un medico che tentò di soccorrere le persone intrappolate. Per lafurono condannati Wolfgang Abel, morto a ottobre 2024 a 64 anni, assieme a Marco Furlan, due serial killer dell’alta borghesia veronese ritenuti i responsabili di almeno 10 dei 15 omicidi rivendicati con volantini neonazisti dallo pseudonimoe commessi in Italia e Germania fra il 1977 e il 1984. Come anticipato dal Corriere della Sera e confermato da fonti inquirenti i pm di, Leonardo Lesti e Francesca Crupi, hanno riaperto il fascicolo, al momento contro ignoti, a seguito dell’inchiesta giornalistica-podcast del quotidiano di via Solferino sui ‘misteri’ attorno alla, a cominciare dalla eventuale presenza di un terzo killer mai individuato o di fiancheggiatori del gruppo, e ipotetiche influenze di sette esoteriche dietro il fanatismo neonazista di Ludwig che sosteneva la necessità di ripulire il mondo da ciò che “inquinava” la purezza della razza.