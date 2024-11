Ilrestodelcarlino.it - L’Università è sempre più internazionale. Dalla Grecia arrivano prof e 34 studenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un’opportunità unica per glidi accedere a percorsi formativi innovativi in ottica europea: è anche questo Erua, l’alleanza che uniscedi Macerata ad altri sette atenei internazionali. L’esperienza Erua offre una mobilità differente rispetto al tradizionale Erasmus, arricchendo la vita accademica con scambi interdisciplinari e un dialogoondo tra saperi e culture diverse. A dimostrarlo è stata la prima di queste iniziative ospitata da UniMc, per la precisione dal Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo. Nei giorni scorsi l’Ateneo ha accolto 34deldell’Egeo in, guidati dalleessoresse Angeliki Kitsiou ed Evangelia Kavakl del Dipartimento di tecnologia culturale e comunicazione. A dare loro il benvenuto, il rettore John Mc Court.