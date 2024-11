Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Gian Paolo Luppi. La banda suona davanti alla chiesa

"La musica, come tutto ciò che crea elevazione spirituale, ci portaverità della Fede". Sono parole di, compositore e musicista oriario di San Giovanni in Persiceto, e maestro e direttore dellacitadina, la Filarmonica Imolese, dal 2014 al 2024.è scomparso mercoledì scorso, dopo una lunga malattia, all’età di 65 anni ed è stato una figura d’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale. E ieri pomeriggio nella Collegiata della sua San Giovanni in Persiceto – dove era nato – si è tenuto il funerale celebrato dal parroco don Lino Civerra,presenza di un folto numero di persone e del sindaco Lorenzo Pellegatti. All’esterno dellaera presente la Filarmonica Imolese che ha eseguito dei brani musicali.ha dedicato completamente la sua vitamusica.