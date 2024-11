LIVE – Slalom femminile Levi 2024 sci alpino | prima e seconda manche in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedellospeciale di, gara valevole per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Dopo il gigante di Soelden sul Rettenbach che ha visto trionfare Federica Brignone, il massimo circuito mondiale si sposta sulle nevi finlandesi per laprova stagionale tra i pali stretti. Fari puntati sulla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, che va a caccia di riscatto dopo il quinto posto nel gigante austriaco in una gara in cui sembra non avere rivali, vista l’assenza di Petra Vlhova. L’Italia si presenta al via con sette atlete: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Giorgia Collomb e Lucrezia Lorenzi, in gara nel ricordo della sorella Matilde tragicamente scomparsa poche settimane fa. Si preannuncia grande spettacolo: l’appuntamento è per le ore 10:00 italiane di sabato 16 novembre con la, mentre lasi svolgerà a partire dalle ore 13:00.