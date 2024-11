Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia tenta la fuga nella Sprint, Martin in piazza d’onore

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5 giri al termine.segna il crono di 1:40.055, 1:40.1 per, mentre Bastianini guadagna ed è a tre decimi. Attenzione al romagnolo!-6 giri al termine.girano più o meno sullo stesso tempo, con Pecco che guadagna un decimo. 1.381 il margine di vantaggio sull’iberico. Bastianini è a mezzo secondo dal leader del campionato, quarto Alex Marquez. Solo settimo Marc Marquez, mentre Morbidelli è sesto.-7 giri al termine.riesce a liberarsi della compagnia di Bastianini e ora il distacco di Enea è di 0.609. Pecco in tutto questo comanda con 1.324 sullo spagnolo, leader del campioanto.-8 giri al termine. Bastianini risponde e si porta in terza posizione e vedremo se il romagnolo vorrà risuperare, in tutto questo, è a 1.