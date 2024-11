Isaechia.it - Jonathan Bailey lascerà Bridgerton dopo la quarta stagione? Ecco cosa ha dichiarato

Per anni il personaggio di Anthony– interpretato da– è stato uno dei protagonisti più amati dell’omonima serie realizzata da Shondaland è disponibile su Netflix e la sua storia d’amore con la bella Kate ha fatto sognare milioni di telespettatori, che si chiedono quale sarà il destino dei due protagonisti e se li rivedremo nelladella serie.A tal proposito, sappiamo che ladisarà incentrata su Benedict, (clicca QUI per leggere) un altro dei fratelli, anche lui pronto a mettere la testa a posto e trovare una moglie, seguendo così l’esempio dei suoi fratelli Colin, Anthony e Daphne.Per quanto riguarda il personaggio di Anthony, il suo interprete,, ha rassicurato i fan, raccontando di non aver alcuna intenzione di lasciare la serie e che quindi sarà presente anche nelle prossime stagioni.