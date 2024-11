Italia-Giappone oggi in tv | orario canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2024

Leggi su Sportface.it

A che ora e come seguirenei quarti di finale delleCup, di scena sul cemento indoor della Martin Carpena Arena di Malaga (Spagna). La Nazionale capitanata da Tathiana Garbin è la finalista in carica della manifestazione e può contare sulle campionesse olimpiche di doppio Jasmine Paolini e Sara Errani, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Le azzurre sono state esentate dal primo turno e adesso trovano la formazione nipponica, che negli ottavi ha superato la Romania con il punteggio di 2-1. Secondo le quote dei bookmakers sarà l’a partire favorita secondo le quote dei bookmakers ma occhio a non sottovalutare le nostre avversarie, che possono disporre di ottime singolariste come l’esperta Nao Hibino, Ena Shibahara, Moyuka Uchijima, Eri Hozumi e Shuko Aoyama, giocatrici che all’occorrenza sono perfettamente spendibili anche in caso di doppio.