Incidente auto a Romamorta studentessa

9.44 Scontro mortale tra duenella notte in via Tiburtina, a Roma. La vittima è unadi circa 20 anni che era nell'con altri universitari fuorisede. La loroforse a causa dell'alta velocità ha tamponato un altro veicolo ed è finita contro il guard rail. Due passeggeri sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo. Per la ventenne non c'è stato niente da fare, mentre un altro ragazzo è stato portato in ospedale in gravi condizioni.Al volante una 24enne portata in ospedale per i test di alcol e droga